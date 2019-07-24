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أين الأفعى في هذه الصورة؟ (فيديو)

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أين الأفعى في هذه الصورة؟ (فيديو)
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عرضت شركة Sunshine Coast Snake Catchers ‎ الأسترالية المتخصصة في اصطياد الزواحف صورة مذهلة لشرفة منزل، وطلبت من موظفيها اكتشاف مكان أفعى ضخمة استقرت في إحدى زواياها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن رواد "فيسبوك" عجزوا عن اكتشاف الأفعى في الصورة، التي نشرت في 19 يوليو، رغم كبر حجمها.

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واعتقد الكثيرون من رواد الإنترنت أنه من الصعب اكتشاف الأفعى في هذه الصورة، وحاول البعض منهم العثور على الإجابة الصحيحة ولكن دون جدوى.

وكشفت الشركة صاحبة الصورة عن مكان الأفعى (أفعى السجاد)، المتلونة بدرجات أقمشة السجاد وأثاث الشرفة، من خلال عرضها لفيديو يبين أن الأفعى موجودة أعلى وسادة على أريكة الصالون.

وأكد صائد الأفاعي، ستو، أن اللغز كان صعبا للغاية، لكنه يمكن العثور عليه من قبل صائدي الأفاعي لخبرتهم في هذا المجال.

ووعد ستو أن الأحجية القادمة ستكون أسهل وسيكون بإمكان رواد الإنترنت اكتشافها ببعض التدقيق.

المصدر: ديلي ميل

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