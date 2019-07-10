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أفعى نمر ضخمة تستوطن منزلا أمريكيا كحاضنة وتضع 50 بيضة فيه! (فيديو)

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أفعى نمر ضخمة تستوطن منزلا أمريكيا كحاضنة وتضع 50 بيضة فيه! (فيديو)
blickwinkel- © C. Huetter
صورة أرشيفية
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اكتشف خبراء حماية الحياة البرية، في ولاية فلوريدا الأمريكية، أفعى ضخمة من نوع النمر يبلغ وزنها 74 كيلوغراما، وضعت 50 بيضة تحت مبنى سكني.

وتظهر مشاهد الفيديو، كيف يخرج المتطوعون أفعى النمر، من أكثر أنواع الأفاعي سمية، مع نسلها، 50 بيضة، من تحت مبنى سكني.

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وأكد عضو مجلس إدارة مصادر المياه في المقاطعة، رون بيرجيرون، أن هذه الزواحف تشكل تهديدا خطرا لموائل المياه الطبيعية للحيوانات الأخرى.

يذكر أن هذا النوع من الأفاعي السامة، أفاعي النمر الداكنة، يعيش في جنوب شرقي آسيا وجنوب أستراليا ويبلغ متوسط طول الأفعى منها من 3 إلى 5 أمتار، ووصل إلى فلوريدا قبل أكثر من 30 عاما وتكاثر في منطقة إيفرغلادز جنوب الولاية وبدأ في إبادة الحيوانات البرية المحلية.

ونظمت سلطات الولاية الأمريكية، أكثر من مرة، مسابقات للصيادين بهدف التقليل من أعداد هذا النوع القاتل من الأفاعي السامة.

المصدر: لينتا. رو

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