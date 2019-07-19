سعودي يبتكر طاولة بحثية (فيديو)

نشر عبر "يوتيوب" ووسائل التواصل الاجتماعي فيديو لابتكار عملي أنجزه الباحث السعودي أحمد صالح المانع.

ويظهر الفيديو المنشور طاولة للباحثين وطلاب العلم من ابتكار المانع باحث الدكتوراه في تطوير التعليم. وأكد الباحث السعودي أن المهندس مساعد القرني ساهم في تصميم هذه الطاولة البحثية المبتكرة.

إقرأ المزيد

وأضاف المانع أن "الحاجة أم الاختراع" هو المثل الأكثر تطابقا مع الفكرة الإبداعية لهذه الطاولة التي يستخدمها الدارسون والباحثون أثناء القراءة والمراجعة.

وتحتوي الطاولة على طابقين من الرفوف للمراجع المفتوحة تستوعب 30 مرجعا مرة واحدة، ورف آخر يستوعب 200 مرجع من الكتب المغلقة.

وقال الباحث السعودي صاحب الابتكار: "نشأت الفكرة من الحاجة حتى لا يضطر الباحث إلى القيام والذهاب والبحث عن المراجع، وبالتالي ضياع الوقت وبذل الجهد وانقطاع حبل الأفكار فوضعت المراجع جميعها في متناول الباحث بعضها مفتوح وبعضها مغلق".

المصدر: سبق