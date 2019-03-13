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ابتكار "آلة زمن" في تجربة تتحدى قوانين الفيزياء

العلوم والتكنولوجيا

ابتكار
Gettyimages.ru gremlin
ابتكار "آلة زمن" في تجربة تتحدى قوانين الفيزياء
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ابتكر علماء أول آلة زمن في العالم (نوعا ما) من خلال "اللعب" مع الإلكترونات في عالم غريب من ميكانيكا الكم.

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وتقول قوانين الفيزياء إنه من المفترض أن تبدو "الكرات" المتناثرة وكأنها منقسمة بطريقة عشوائية. ولكن الباحثين تمكنوا من إعادة تشكيلها وفقا لترتيبها الأصلي، في تجربة تحاكي العودة في الزمن إلى الوراء.

وبهذا الصدد، قال كبير الباحثين، الدكتور غوردي ليسوفيك، من مختبر فيزياء المعلومات الكمية في العاصمة الروسية، موسكو: "لقد أنشأنا حالة تتطور في اتجاه يتعارض مع اتجاه السهم الديناميكي الحراري للزمن".

واستخدم فريق البحث حاسوبا كميا بدائيا يحمل معلومات عن الجسيمات دون الذرية، على أمل أن تساعد النتائج المنشورة في مجلة "Scientific Reports"، في تحسين قوة المعالجة.

المصدر: ذي صن

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