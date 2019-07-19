هجوم مرعب لفيل هائج على السياح! (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مرعب لفيل غاضب يهاجم سيارة مجموعة من السياح ويصطدم بها عدة مرات.

ونشر موقع "ريديت" فيديو الحادث، الذي وقع في محمية طبيعية في جنوب إفريقيا، ويظهر مجموعة من السياح يستقلون سيارة جيب ويحاولون الابتعاد عن فيل عدواني.

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ويبرز الفيديو، الذي صوره السياح، محاولات السائق السير للخلف هربا من هجمات الفيل الغاضب، وتعليمات السياح له حول المسار الصحيح للابتعاد عن الحيوان.

وعلق رواد "ريديت" على الفيديو بعبارات مديح لسائق السيارة الماهر، الذي لم يخف وبقي محافظا على هدوئه وكذلك للسياح الذين لم يطلقوا صرخات الهلع رغم خطورة الموقف.

المصدر: لينتا. رو