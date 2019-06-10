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أبكت البشر.. قطيع فيلة يرتب "جنازة" مؤثرة لصغيره النافق! (فيديو)

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أبكت البشر.. قطيع فيلة يرتب
imageBROKER.com-© Harry Laub
صورة أرشيفية
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أذهلت مشاهد فيديو، تصور "جنازة" صغير فيل (دغفل)، رواد مواقع التواصل الاجتماعي لدى رؤيتهم حشدا من الفيلة يرافق الفيل النافق.

ونشر الفيديو عامل غابات هندي يلقب @ParveenKaswan في صفحته على "تويتر". وغرد بارفين كاوان تحت الفيديو المنشور بقوله: "لن تتركك هذه المشاهد غير مبال. مراسم الجنازة التي تحمل فيها الفيلة صغيرها النافق. العائلة لا تريد أن تتصالح مع الحدث".

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وتظهر مشاهد الفيديو خروج فيل ضخم من الأدغال إلى الطريق العام، حاملا بخرطومه الفيل النافق. ويظهر في خلفية لقطات الفيديو حشد من السكان المحليين متسمرين على الطريق ويراقبون الحدث.

ويعبر الحيوان الطريق ويلقي بالجيفة في الطرف الآخر ويتوقف. ثم تعبر الفيلة الأخرى الطريق ببطء وتتحلق حول الجيفة.

ويلتقط أحد الفيلة، في الثواني الأخيرة، الجيفة بخرطومه ويأخذه إلى الغابة وتتبعه بقية الفيلة.

وحقق الفيديو المنشور في "تويتر" أكثر من 13 ألف مشاهدة وأكثر من 6 آلاف إعجاب.

المصدر: لينتا. رو

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