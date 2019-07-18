أثارت المئات من الحشرات السوداء الغامضة التي تجمعت معا لتشكل "دودة وحشية" غريبة المظهر، حيرة السكان في البرازيل.

وحققت توري سيلفيرا، عمرها 23 عاما، هذا الاكتشاف الغامض عندما توجهت إلى السوبر ماركت، بالقرب من منزلها في ولاية "سانتا كاتارينا".

Huge 'monster worm' turns out to be hundreds of insects working together https://t.co/zUGzW2V8Rkpic.twitter.com/9uatUUZ1ZI — Mirror Tech (@MirrorTech) July 17, 2019

وقالت سيلفيرا: "كنت في طريقي إلى السوبر ماركت عندما لاحظت وجود هذه الكتلة السوداء الكبيرة على الرصيف، وانحنيت للحصول على نظرة أفضل، ورأيت أنها مجرد مجموعة من الحشرات الصغيرة التي لم أرها من قبل هنا".

وتجمعت الحشرات الغامضة معا لتبدو كـ "كيان واحد حي"، من مسافة بعيدة.

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وأضافت توري: "أصفها على أنها مئات الحشرات السوداء الشبيهة بالديدان ذات الأرجل الصغيرة، التي تزحف فوق بعضها وتتحرك ببطء على الرصيف، كما لو أنها تهاجر إلى منطقة جديدة. ما زلت غير متأكدة من نوعها تماما، حيث يقول البعض إنها يرقات الدبور وما إلى ذلك. إنه أمر محير بالنسبة لي".

وقام علماء الحشرات في حديقة الحيوان في لندن، بفحص اللقطات المصورة وتمكنوا من إلقاء بعض الضوء على سبب تحرك الكائنات هذه معا.

وقال ديف كلارك، قائد فريق دراسة اللافقاريات: "إنها تحصل على المزيد من الحماية من خلال الانتقال كمجموعة عند البحث على الطعام. ربما كانت تغير وضعية المسكن- الأمر الذي يفسر وجودها على الأرض- ويمكن أن تتجمع كرد فعل دفاعي".

وعلى الرغم من أنه لا يمكن تحديد ماهية الحشرات بشكل نهائي من الفيديو وحده، يعتقد فريق السيد كلارك أنها ربما تكون يرقات "الدبور المنشاري".

المصدر: ميرور