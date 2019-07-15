بحجم إنسان.. العثور على قنديل بحر عملاق! (صورة)

اكتشف الغواصون في المياه الساحلية لمقاطعة كونورال الإنجليزية قنديل بحر بحجم غير طبيعي والتقطوا له صورة إلى جانب الباحثة التي لاحظته أولا.

وعثرت عالمة الأحياء ليزي دالي على قنديل البحر الضخم، أثناء مشاركتها في حملة Wild Ocean Week. وشاهدت قنديل البحر غير الطبيعي في إحدى جولات الغطس، وكان يوازي حجمها تقريبا.

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! 😱 What a way to finish off this marine wildlife adventure! 💙 pic.twitter.com/NNwDelfWyV — Lizzie Daly (@LizzieRDaly) 14 июля 2019 г.

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وقال الباحث في الكائنات البحرية، روبرت كيركوود: "إن هذا النوع من قناديل البحر ضخم للغاية، لذا يسترعي انتباها مضاعفا من قبل الغواصين".

ويعتقد الباحثون أن القنديل العملاق، الذي عثروا عليه حديثا تحت الماء، سيخرج إلى الشاطئ هذا الصيف أو في الخريف القادم.

ويمكن أن تصل سماكة قنديل البحر من النوع العملاق إلى 90 سنتيمترا، ويبلغ وزنه نحو 35 كيلوغراما. ولا يشكل هذا النوع من قناديل البحر خطرا على البشر.

المصدر: ذي ميرور