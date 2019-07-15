 
مباشر

بحجم إنسان.. العثور على قنديل بحر عملاق! (صورة)

متفرقات

بحجم إنسان.. العثور على قنديل بحر عملاق! (صورة)
twitter.com-Greg Stock
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m4ip

اكتشف الغواصون في المياه الساحلية لمقاطعة كونورال الإنجليزية قنديل بحر بحجم غير طبيعي والتقطوا له صورة إلى جانب الباحثة التي لاحظته أولا.

وعثرت عالمة الأحياء ليزي دالي على قنديل البحر الضخم، أثناء مشاركتها في حملة Wild Ocean Week. وشاهدت قنديل البحر غير الطبيعي في إحدى جولات الغطس، وكان يوازي حجمها تقريبا.

إقرأ المزيد
قنديل بحر يقتل بطلة في السباحة!
قنديل بحر يقتل بطلة في السباحة!

وقال الباحث في الكائنات البحرية، روبرت كيركوود: "إن هذا النوع من قناديل البحر ضخم للغاية، لذا يسترعي انتباها مضاعفا من قبل الغواصين".

ويعتقد الباحثون أن القنديل العملاق، الذي عثروا عليه حديثا تحت الماء، سيخرج إلى الشاطئ هذا الصيف أو في الخريف القادم.

ويمكن أن تصل سماكة قنديل البحر من النوع العملاق إلى 90 سنتيمترا، ويبلغ وزنه نحو 35 كيلوغراما. ولا يشكل هذا النوع من قناديل البحر خطرا على البشر.

المصدر: ذي ميرور

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سفير الاتحاد الأوروبي: هناك عائلات في تونس تتحكم في الثروة ستقضي على مكتسبات الثورة