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قنديل بحر يقتل بطلة في السباحة!

مجتمع

قنديل بحر يقتل بطلة في السباحة!
pexels- Pawel Kalisinski
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قتلت لسعة قنديل بحر السباحة الفائزة في عدة مسابقات رياضية، غايا تريماركي، البالغة من العمر 7 سنوات، أثناء قضاء العطلة على شواطئ الفلبين.

وقالت صحيفة ميرور، إن الحادثة وقعت عندما كانت غايا تغطس لجمع قواقع البحر. وبحسب والدتها، هاجمها قنديل بحر من "القناديل المكعبة"، وهذا ما شاهده صيادون محليون كانوا بالقرب منها هي وابنتها.

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وصرخت الفتاة عندما لسعها قنديل البحر منادية أمها لكي تنقذها. وتم انتشال الطفلة من المياه على متن قارب ونقلت إلى الشاطئ، لكن أحدا لم يكن باستطاعته تقديم الاسعافات الأولية للطفلة وهي بهذه الحالة.

ونقلت الطفلة إلى مستشفى محلي، حيث أرجع الأطباء سبب وفاتها إلى الحساسية الشديدة بعد لسعة قنديل البحر.

وذكرت الصحيفة أن والدة الطفلة غايا من الفلبين وأباها من إيطاليا، وقد فازت في مسابقات السباحة لفئتها العمرية عدة مرات متتالية.

المصدر: لينتا. رو

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