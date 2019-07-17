نمر يقفز من سيارة وسط شارع مزدحم (فيديو)

شهد سائقو السيارات في مدينة إيفانوفو الروسية هروب نمر سيرك من سيارة مدربه أثناء المرور بشارع مزدحم.

وصور أحد السائقين الفيديو الطريف ونشره في موقع "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي. وتظهر المشاهد الأولى للفيديو جلوس نمر إلى جانب مدربه الشاب بشكل طبيعي في السيارة.

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وفجأة يفلت النمر ويقفز من السيارة قاطعا الطريق إلى الحارة المقابلة لشارع مزدحم بالسيارات ، فيلحق به المدرب.

ولحسن الحظ لم يهرب النمر بعيدا إذ استطاع المروض الإمساك به بعد فترة وجيزة.

وطمأن مالك السيرك الأوروبي في إيفانوفو، الذي تبين أنه صاحب الحيوان، سكان المدينة، فالنمر موجود في السيرك ويجلس بهدوء.

كما تم توبيخ المروض الشاب على إهماله في مراعاة شروط السلامة أثناء نقل النمر.

المصدر: ميل. رو