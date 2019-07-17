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هبوط مروع لطائرة ركاب فوق جزيرة سياحية (فيديو)

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هبوط مروع لطائرة ركاب فوق جزيرة سياحية (فيديو)
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نشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مرعبا لاقتراب طائرة من سياح على الأرض لدى هبوطها بالقرب من شاطئ البحر.

وذكرت صحيفة "ذي صن"، أن الحادث وقع لدى هبوط طائرة ركاب في مطار جزيرة سكياثوس اليونانية ، القريب جدا من شاطئ البحر، وانتظار مجموعة من السياح والمصورين اقترابها منهم لالتقاط صور تذكارية على خلفية الطائرة.

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لكن السياح اضطروا للقفز من أماكنهم بسبب شدة تدفق الهواء أثناء اقتراب الطائرة جدا من فوق رؤوسهم بما لا يتعدى بضعة أمتار فقط.

يذكر أن هذا الموقع في الجزيرة اليونانية مشهور جدا لدى السياح، الذين يتوافدون إليه، لالتقاط صور فوتوغرافية على خلفية الطائرات الهابطة في مدرج المطار على بعد عدة أمتار من الشاطئ.

المصدر: ذي صن

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