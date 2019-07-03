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فيديو صادم لطائرة شراعية ترتطم بسيارة لكزس!

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فيديو صادم لطائرة شراعية ترتطم بسيارة لكزس!
ZUMAPRESS.com-© Julian Andrews .
صورة أرشيفية
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شهد مطار مدينة كونغور بإقليم بريمورسك الروسي حادث اصطدام "طائرة شراعية" بسيارة أثناء عروض مهرجان الملاحة الجوية.

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وذكر مكتب التحقيق الفدرالي المختص بوسائل النقل، الذي تحرى عن ملابسات الحادث، أن الاصطدام وقع في 30 يونيو الماضي، خلال فعاليات "معرض السماء- 2019"، عندما دخلت طائرة "ماغنوم" الشراعية وعلى متنها شخصان منطقة مطبات هوائية دفعتها باتجاه السيارات المركونة في المنطقة.

ويظهر الفيديو، الذي صوره أحد المتفرجين، أن الواقفين إلى جانب السيارات المركونة لم يلحظوا اقتراب الطائرة الشراعية إلا قبل ثوان معدودة من اصطدامها بالباب الخلفي لسيارة لكزس، ولحسن الحظ مر الحادث دون إصابات.

المصدر: لايف. رو

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