أهمله 5 سنوات.. قيء حوت يغني صياد سمك!

ذهل صياد سمك تايلاندي عندما علم بقيمة قطعة عنبر من قيء حوت، كان قد عثر عليها منذ خمس سنوات طافية على سطح البحر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن سوات تشيتشانتوك من مقاطعة رايونج التايلاندية والبالغ من العمر 58 عاما شاهد عام 2014 كتلة صفراء تطفو على سطح البحر.

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وأخذ سوات تلك القطعة إلى المنزل، لأنه رأى شكلها مثيرا وغير عادي. وبقيت لديه مدة خمس سنوات، يلهو بها من الملل، ويقتطع منها أجزاء بالسكين ويرميها حتى بدأ حجمها يتناقص.

وسمع سوات في فبراير الماضي عدة قصص عن عثور بعض الصيادين على قطع من "العنبر" الثمين في البحر، عندها أدرك أن كنزا ثمينا من العنبر بين يديه.

وقدر الخبراء ثمن قطعة العنبر المتبقية لديه بحوالي 25 ألف جنيه إسترليني (32 ألف دولار). ولو لم يقتطع سوات من لقيته الكثير من الأجزاء ورميها، لحصل على مبلغ طائل.

المصدر: ديلي ميل