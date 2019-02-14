صياد يصاب بالهلع لرؤيته "وحشا" في شبكته (فيديو)

أعرب صياد تايلاندي محترف عن شعوره بفرحة عارمة عقب نجاته من "الوحش" الذي اصطاده ولم يؤذه على الرغم من سمه القاتل.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الصياد التايلاندي، تشاليرم نوكايو، من مدينة تشاتشينغساو ذهب لرفع شباك الصيد كعادته كل صباح، وأصيب بالذعر لدى اكتشافه ثعبانا ضخما يبلغ طوله أربعة أمتار، علق في شباك صيده، فأرجع شباكه إلى المياه فورا ولم يلمس الصيد أبدا.

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ومن شدة خوف نوكايو، اتصل مباشرة بخدمة الإنقاذ، ووصل عناصرها المحترفون في صيد الأفاعي مباشرة إلى الشاطئ.

وبدا الثعبان القابع داخل شباك الصياد غير مرتاح للإزعاج الذي تعرض له مرتين هذا الصباح.

واستطاع صيادو الثعابين الإمساك به بواسطة عصا خاصة تنتهي بحلقة ثبتوا فيها رأس الثعبان وحشروه في كيس خاص. وأطلق سراح الثعبان في وقت لاحق على بعد عدة كيلومترات من مكان الحادثة.

وقال نوكايو: "أقوم بصيد الأسماك هنا منذ مدة طولية ولم يسبق لي أن اصطدت ثعبانا. أنا سعيد جدا لأنه لم يعضني".

المصدر: ديلي ميل