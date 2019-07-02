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كاردشيان تتخذ قرارا مفاجئا بشأن الـ"كيمونو" الياباني

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كاردشيان تتخذ قرارا مفاجئا بشأن الـ
Globallookpress Wiese/face to face
كيم كاردشيان
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نشرت النجمة الأمريكية، كيم كاردشيان، في صفحتها على موقع "تويتر" بيانا بشأن العلامة التجارية للملابس الداخلية التي كانت شركتها تعتزم إنتاجها، وأطلقت عليها اسم "كيمونو".

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وأوضحت كاردشيان في بيانها أن علاماتها التجارية ومنتجاتها تراعي التنوع واستيعاب كافة الأطياف في جوهرها، وأنها بعد تفكير متأن ومراعاة، سوف تختار اسما جديدا لخط إنتاج الملابس الجديد Solutionwear.

يأتي ذلك بعد الضجة التي أثارها اسم العلامة التجارية "كيمونو"، الذي يمثل الزي التقليدي الياباني، وتابعت النجمة الأمريكية أنها سوف تعود لاحقا لتعلن عن هذا الاسم.

وكان اليابانيون قد احتجوا بشدة على تسمية الخط الجديد للإنتاج الذي تعتزم كاردشيان إطلاقه، بينما ردت هي في حينها: "أتفهم وأقدر وأحترم بعمق أهمية الكيمونو لدى الثقافة اليابانية، لكني لن أتراجع عن قرار إنتاج خط الأزياء هذا".

المصدر: تويتر 

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