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قفزت من الألم.. مذيع "يصعق" زميلته على الهواء مباشرة! (فيديو)

متفرقات

قفزت من الألم.. مذيع
twitter.com-@GMB
المذيعة سوزانا ريد‏
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريب من نوعه لمذيعة بريطانية "تقفز" من مكانها وتصرخ أثناء تقديمها برنامجا تلفزيونيا على الهواء مباشرة.

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وتبين أن المذيعة سوزانا ريد تلقت صعقة بقوة 350 فولت بساعة خاصة أعطاها لها زميلها بيرس مورغان الجالس بجانبها لتجربها.

وتمكنت المذيعة من السيطرة على الوضع بعد أن تلقت "الصعقة" وتابعت تقديم البرنامج. وضحك المذيع لردة فعل زميلته، على الهواء مباشرة، وقال مازحا: "سأطرد من وظيفتي لما فعلته".

وتطوع مقدم آخر في البرنامج وهو ريتشارد آرنولد ، لتجريب الساعة الخاصة على نفسه، وتحمل عدة صدمات كهربائية وأقر بأن صدمات الساعة مؤلمة حتى وهي تعمل بنصف قوتها.

المصدر:لينتا. رو

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