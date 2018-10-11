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ظهور مذيعة على الهواء مع طفل نائم على ظهرها (فيديو)

مجتمع

ظهور مذيعة على الهواء مع طفل نائم على ظهرها (فيديو)
twitter.com/@smartinWX
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ظهرت مذيعة النشرة الجوية، سوزي مارتن، في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا الأمريكية، على الهواء مباشرة، مع طفل نائم تحمله على ظهرها.

وشرحت مارتن، مديرة العمليات وأخصائية الأرصاد الجوية في شركة "Praedictix"، تصرفها هذا، برغبتها في تعميم الطريقة المفضلة لديها (حمالة الظهر) في حمل ابنها البالغ من العمر عامين.

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وأضافت المذيعة، أن حمالة الظهر أصبحت بالنسبة لها مساعدة حقيقية في المنزل في المراحل الأولى لحياة طفلها الأصغر، وقالت: "أصبحت أما أكثر سعادة".

ووفقا لمارتن، فقد أرادت أيضا دعم الأسبوع الدولي لملابس الأطفال، الذي يتم الاحتفال به، من 1 حتى 7 أكتوبر الجاري.

واندلعت مناقشات ساخنة بعد نشر المادة على شبكة الإنترنت، وحقق الفيديو نفسه حوالي مليون مشاهدة.  

المصدر: لايف. رو

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