أفعى "أليفة" تخنق صاحبها حتى الموت!
Gettyimages.ru Orlando Sentinel / Contributor
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شهدت مقاطعة جاوة الغربية باندونيسيا حادثا مروعا أسفر عن مقتل رجل خنقا بجسد أفعى كان يربيها في منزله.
وذكر موقع Asia One الإخباري، أن الحادث وقع في 21 يونيو الجاري، عندما التفت أفعى على عنق مربيها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأكدت زوجة المتوفي (42 عاما)، أنه قاتل الأفعى، التي يبلغ طولها 3 أمتار وتزن 17 كيلوغراما، حتى الرمق الأخير من حياته، لكنه لم يستطع الإفلات من جسدها.
واختفت الأفعى من المنزل عبر أنابيب الصرف. لكن أبناء الحي تمكنوا من القبض عليها لاحقا، وقتلوها ودفنوها إلى جوار (ضحيتها) مربيها.
المصدر:Asia One
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