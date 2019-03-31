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ثعبان يعض شفة طفل أغضبه! (فيديو)

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ثعبان يعض شفة طفل أغضبه! (فيديو)
Gettyimages.ru Anadolu Agency / Contributor
صورة أرشيفية
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انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يصور حادثا حصل مع مجموعة أطفال يلعبون مع أفعى في إندونيسيا.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن الحادث وقع في مدينة ماكاسار الإندونيسية في جزيرة سولاوسي، عندما أوصل الأطفال الأفعى لدرجة الغضب، وأمسكت بفكها شفة الطفل الذي أغضبها.

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وتعالت أصوات اليافعين والأطفال المشاركين باللعب مع الأفعى بالضحكات على الموقف غير المتوقع.

يذكر أن معظم الثعابين الموجودة في جزيرة سولاوسي، التي تعد موطنا لعشرات الأنواع من الثعابين، غير سامة.

المصدر: لينتا. رو

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