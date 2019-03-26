كوبرا قاتلة تترصد لطفلة في المرحاض (فيديو)

أصيبت امرأة بحالة من الهلع بعد أن رفعت ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات عن مقعد المرحاض، لتجد أفعى كوبرا تنزلق نحوهما.

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واستخدمت ابنة، جولييت روس، من بريتوريا في جنوب إفريقيا، الحمام غير مدركة أنها كانت عرضة للموت المحتمل.

وتُظهر لقطات الفيديو المرعبة قيام الزوج، يوهان، بمحاولة إخراج الأفعى بواسطة أداة معدنية. ولكن كوبرا الموزمبيق استدارت واختفت عبر الأنبوب.

وفي حديثها مع "News24"، قالت جولييت: "كان الأمر مخيفا للغاية، ولا يحدث إلا في الأفلام. رأيت رأس الأفعى يبرز من حوض المرحاض، شعرت بالرعب، ولم أكن أرغب في أن تشعر ابنتي بالذعر".

Mum's terror after seeing deadly cobra when she lifted daughter, 5, off toilet https://t.co/yUnXvQY4gNpic.twitter.com/46qI94dxH2 — Daily Mirror (@DailyMirror) March 26, 2019

وكانت العائلة تخيم بالقرب من بلدة "بريتس"، في المقاطعة الشمالية الغربية، عندما صادفت الأفعى في المرحاض. وقال يوهان إنه توقع رصد عنكبوت في الحمام، ولكنه لم يفكر أبدا باحتمال وجود ثعبان فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الكوبرا، الأكثر شيوعا في شرق جنوب إفريقيا، شديد السمية، ويسبب تورما هائلا في الخلايا مع فقدان الأنسجة.

المصدر: ميرور