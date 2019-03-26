قطة تحاكي التماثيل ببراعة مطلقة! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يظهر قطة منزلية وهي ساكنة تماما، كما لو كانت تمثالا من الصخر، بينما تمنعت مرارا عن القيام بأي حركة تجاوبا مع مداعبة صاحبها لها.

ولكن مع إصرار صاحب القطة على كسر جمودها، وقيامه بالضغط على رأسها في نهاية المقطع، تجاوبت في نهاية المطاف لتثبت للمشاهد أنها قطة حقيقية من لحم ودم، وليست تمثالا.

وانتشر المقطع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثير من المتابعين عن دهشتهم من قدرة القطة على الثبات والسكون، في ظاهرة منقطعة النظير.

المصدر: Live Leak