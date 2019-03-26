 
مباشر
عاجل
حسن نصر الله: ترامب تجرأ على قراره حول الجولان بعد صمت العالم العربي عن مسألة القدس

قطة تحاكي التماثيل ببراعة مطلقة! (فيديو)

متفرقات

قطة تحاكي التماثيل ببراعة مطلقة! (فيديو)
You-Tube: Relax My Cat
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmpw

انتشر مقطع فيديو يظهر قطة منزلية وهي ساكنة تماما، كما لو كانت تمثالا من الصخر، بينما تمنعت مرارا عن القيام بأي حركة تجاوبا مع مداعبة صاحبها لها.

ولكن مع إصرار صاحب القطة على كسر جمودها، وقيامه بالضغط على رأسها في نهاية المقطع، تجاوبت في نهاية المطاف لتثبت للمشاهد أنها قطة حقيقية من لحم ودم، وليست تمثالا.

وانتشر المقطع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثير من المتابعين عن دهشتهم من قدرة القطة على الثبات والسكون، في ظاهرة منقطعة النظير. 

المصدر: Live Leak

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وأخيرا المادة 102.. رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح يطلب إعلان الشغور الرئاسي في البلاد!