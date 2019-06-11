 
مباشر

Titanic "تغرق" من جديد في المكسيك! (فيديو)

متفرقات

Titanic
youtube.com -FanMade Music Videos
مشهد من فيلم "تيتانيك"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lywj

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تناقله مستخدمو الإنترنت، على مختلف مشاربهم، يرصد لحظات من "غرق" مركز تجاري في المكسيك.

وجدد موسيقيو وزوار مركز تجاري ضخم، في مدينة غوادالاخارا المكسيكية، لحظات أسطورية من الفيلم، الذي صور كارثة غرق  سفينة "تيتانيك" الشهيرة.

إقرأ المزيد
سارع لحجز مقعدك.. تيتانيك تبحر من جديد في نفس الرحلة!
سارع لحجز مقعدك.. تيتانيك تبحر من جديد في نفس الرحلة!

حيث عزف موسيقيون لحن أغنية الفنانة سيلين ديون My Heart Will Go On، وغناها الحاضرون في المركز التجاري.

ويرتبط سماع هذه الأغنية لدى غالبية الناس بفيلم "تيتانيك" الأسطوري، الحائز على جوائز كثيرة،  ويرصد مأساة عالمية حقيقية بغرق أكبر السفن السياحية في العالم حينها وغرق من فيها.

هذه الأجواء التي صورها شهود عيان، رصدت عدم مقاومة المركز التجاري للأمطار الغزيرة، التي أخذت تتدفق من سقف المبنى وتغرق المكان.

المصدر: لايف. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محال مغلقة ومتاريس بالشوارع.. جولة في الخرطوم في ثاني أيام العصيان المدني