Titanic "تغرق" من جديد في المكسيك! (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تناقله مستخدمو الإنترنت، على مختلف مشاربهم، يرصد لحظات من "غرق" مركز تجاري في المكسيك.

وجدد موسيقيو وزوار مركز تجاري ضخم، في مدينة غوادالاخارا المكسيكية، لحظات أسطورية من الفيلم، الذي صور كارثة غرق سفينة "تيتانيك" الشهيرة.

Tormenta en Guadalajara. Un centro comercial se inunda. ¿Qué hacen los músicos? Tocan “My heart will go on”, de Titanic.



Mi país es muy difícil de explicar… pic.twitter.com/D4XHJMZmyt — Verónica Calderón (@veronicalderon) 9 июня 2019 г.

حيث عزف موسيقيون لحن أغنية الفنانة سيلين ديون My Heart Will Go On، وغناها الحاضرون في المركز التجاري.

ويرتبط سماع هذه الأغنية لدى غالبية الناس بفيلم "تيتانيك" الأسطوري، الحائز على جوائز كثيرة، ويرصد مأساة عالمية حقيقية بغرق أكبر السفن السياحية في العالم حينها وغرق من فيها.

هذه الأجواء التي صورها شهود عيان، رصدت عدم مقاومة المركز التجاري للأمطار الغزيرة، التي أخذت تتدفق من سقف المبنى وتغرق المكان.

المصدر: لايف. رو