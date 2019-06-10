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راكبة تفتح باب الطوارئ في الطائرة بدلا من المرحاض!

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راكبة تفتح باب الطوارئ في الطائرة بدلا من المرحاض!
Gettyimages.ru NurPhoto / Contributor
طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية
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تأخرت رحلة جوية تنطلق من مانشستر لمدة ثماني ساعات تقريبا، بعد أن فتحت إحدى الراكبات عن طريق الخطأ مخرج الطوارئ بدلا من باب المرحاض.

ووقعت الحادثة عندما كانت رحلة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية PK702 جاهزة للمغادرة في الوقت المحدد لتتوجه إلى إسلام أباد، في الساعة 9:20 مساء يوم الجمعة 7 يونيو، وكانت الأبواب مغلقة حينها.

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وعلى الرغم من أن إشارات حزام الأمان كانت مضاءة، إلا أن إحدى الراكبات قررت استخدام المرحاض، لكنها فتحت الباب L5 عن طريق الخطأ، وهو مخرج الطوارئ الواقع في الجزء الخلفي من الطائرة على الجانب الأيسر، بدلا من أن تفتح باب المرحاض المجاور.

وعادة ما يجلس طاقم الطائرة بجانب مخرج الطوارئ، إلا أنه من غير الواضح كيف لم يتمكنوا من منع الحادث.

وفي بيان أصدرته الخطوط الجوية الباكستانية الدولية، قالت الشركة: "قام أحد الركاب بفتح باب الطوارئ عن طريق الخطأ مما تسبب في تشغيل مقبض الطوارئ، وتم إيقاف المغادرة فور ذلك، وإجلاء الركاب من الطائرة".

وغادرت الرحلة مطار مانشستر في الساعة 5 صباح يوم السبت، وعلى متنها عشرات المسافرين، عقب خفض عدد الركاب، وذلك بعد أن تطوع 38 راكبا للسفر في رحلة لاحقة. متأخرة عن موعدها الأصلي بثماني ساعات.

وأمر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الباكستانية الدولية، أرشاد مالك، بإجراء تحقيق في الحادث.

المصدر: إنديبندنت

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