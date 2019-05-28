طائرة أوكرانية تقلع و"تنسى" 30 راكبا على الأرض!

أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية"Ukraine International Airlines" من مطار بوريسبول في مدينة كييف متجهة إلى أوديسا ولم تقل 30 راكبا كانوا يتجهون للحاق بها.

إقرأ المزيد

وذكر موقع "Strana.ua" الإخباري، أن الطائرة أقلعت بينما كان بقية ركابها يستقلون الحافلة التي تنقلهم من مبنى المطار إلى الطائرة.

وكتبت شاهدة عيان على الواقعة في "فيسبوك": "طار زوجي وابنتي على متن الطائرة، بينما كنت في الحافلة الثانية متجهة مع ابنتي الثانية إلى نفس الطائرة فكتب لي زوجي رسالة على الهاتف المحمول يقول لقد أغلقت أبواب الطائرة فاعتقدت أنه يمزح. لأن هذا شيء لا يمكن أن يحدث بتاتا".

واعتذر المدير العام لشركة الطيران الأوكرانية، أوليغ غولوخفاستوف، عن الإزعاج الذي طرأ لركاب الرحلة المذكورة. وأن سبب الحادث كان تدهور حاد في صحة أحد الموظفين الذي بدوره ارتكب هذا الخطأ.

المصدر: نوفوستي