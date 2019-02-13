"القهوة" تجبر طائرة بريطانية على الهبوط اضطراريا!

تتعدد الأسباب التي تستوجب عودة الطائرة من منتصف الرحلة أو الهبوط الاضطراري، ويكون أغلبها مثيرا للقلق.

ولكن رحلة شركة "Jet2" التي كانت متجهة نحو تنريفي، كبرى جزر الكناري الإسبانية، تميزت بحالة طارئة غير متوقعة، أجبرت الطائرة على الهبوط الاضطراري، بسبب نفاد الماء لصنع القهوة والشاي.

So @jet2tweets plane from Glasgow to Tenerife had to turn back & emergency land in Manchester because they had no water supply for hot drinks! My arse. Get a better excuse next time. Forever flying with @Ryanair don’t get this shit. I’ll get to Tenerife yet 😤 — Soph (@sophiemoe7) February 10, 2019

Diverted to Manchester and now on a replacement plane ✈️ bound to #Tenerife 🇪🇸 Broken toilets and no running water on the first #Jet2 plane apparently. Everyone in good humour and @jet2tweets crew looking after us a treat 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/6XYLzrOGLb — Ian Anderson (@BazilBrush) February 10, 2019

وانطلقت الطائرة التابعة لشركة "Jet2" البريطانية من مدينة غلاسكو، صباح يوم الأحد 10 فبراير الجاري، متجهة إلى جزيرة تنريفي في المحيط الأطلسي، لكنها اضطرت إلى تغيير مسارها والعودة إلى المملكة المتحدة للهبوط في مطار مانشستر، عقب اكتشاف المشكلة وهي تطير فوق إيرلندا.

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وقال متحدث باسم الشركة لموقع ميرور: "كانت هناك مشكلة تقنية تتعلق بالماء على متن الطائرة"، وأضاف: "لم تكن هناك مياه لشرب الشاي أو القهوة".

وكانت سيارات الإطفاء في استقبال الطائرة عندما هبطت، وهو إجراء احترازي خلال حالات طوارئ الطيران، وسرعان ما تمت إعادة الركاب إلى مقاعدهم لمواصلة رحلتهم، مع ما يكفي من الماء الساخن لتجهيز جميع أنواع الشاي والقهوة التي يرغبون فيها.

وبينما يدرك كثيرون في المملكة المتحدة أن هذه المشكلة تعد حالة طارئة، إلا أن أحد الركاب الغاضبين لم يصدق مزاعم الشركة بأن المسألة تتعلق فقط بالمياه.

المصدر: RT