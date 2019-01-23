مضيفة طيران تكشف ما يجب على المسافرين تجنبه على متن الطائرة

كشفت مضيفة طيران سابقة بعض قواعد السلوك التي يجب على كل مسافر اتباعها، لجعل الرحلة الجوية أسهل وأكثر راحة.

وأوضحت، بليندا، التي عملت ضمن أحد أطقم الخطوط الجوية الدولية، أن المسافرين الذين لا يتبعون هذه القواعد غير المكتوبة، يجعلون الرحلة أسوأ بالنسبة للجميع على متن الطائرة.

وفي حديثها مع "FEMAIL"، قالت مضيفة الطيران إنه قبل الصعود إلى الطائرة، يجب أن تكون بطاقة السفر جاهزة على الدوام، كما أن التحقق من الممر يأتي في مصلحة المسافر، للتأكد من عدم سفره إلى وجهة خاطئة.

إقرأ المزيد

وأشارت بليندا إلى ضرورة عدم قضاء ساعات في الحمام على متن الطائرة، مع وجود عدد قليل من الحمامات بالنسبة لأكثر من 100 مسافر. كما تنصح المسافرين بأن يكونوا "سريعين وفعالين" قدر الإمكان، مع العلم بأن الآخرين سيستخدمونها بعد ذلك.

ويتوجب على الركاب عدم فتح الستائر أثناء الرحلة المسائية، حال وجود مسافرين نائمين. وبدلا من ذلك، قالت بليندا إنه يجب تجنب ذلك، واستخدام الضوء العلوي الموجود فوق مقعد كل مسافر.

ويجب على المسافرين تجنب الشكوى من أمور خارجة عن نطاق سيطرة طاقم الرحلة الجوية، بما في ذلك الأسئلة حول مدى طول فترة المطبات الجوية.

ويوجد طرق أخرى لتجنب إزعاج طائم الطائرة، تشمل اقتناء الأقلام لملء نماذج الهجرة، وكذلك عدم النوم في ممر الطائرة في حالة الطوارئ.

المصدر: ذي صن