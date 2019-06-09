حصان جامح يرمي فارسه على الأرض و"يخترق" الجمهور! (فيديو)

شهدت إحدى القرى في جمهورية بشكورتوستان بروسيا حادثا غريبا، لحصان جمح فجأة واخترق حشدا من المتفرجين، وكاد يتسبب بكارثة.

وذكرت صحيفة "لايف"، أن الحادث وقع في 1 يونيو الجاري، أثناء الاحتفال بعيد "سابنتوي" (عيد انتهاء موسم الزراعة في نهاية الربيع)، لكن الفيديو، الذي صوره شاهد عيان، لم ينشر إلا الآن.

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ويظهر الفيديو مسابقة للفروسية في إحدى الحلبات الريفية المسوّرة، وجمع غفير من المتفرجين وهم يهتفون للخيول وفرسانها بحماسة.

ويجنح أحد الخيول المشاركة في السباق، فجأة، ملقيا بفارسه على الأرض ويجتاز الحاجز ويركض بسرعة جنونية وسط الحشد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحصان الجامح أوقع عربة طفل بطريقه، دون أن يخلف أي إصابات تذكر.

المصدر: لايف. رو