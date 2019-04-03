سمية الخشاب تجد الطاقة الإيجابية لدى الخيل الأصيلة

نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب عبر حسابها على "فيسبوك" أول صور لها عقب طلاقها من الفنان أحمد سعد، ظهرت فيها مع حصان أو فرس عربية.

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وكتبت الخشاب في حسابها، مساكم ورد وفل، وأحلى طاقة إيجابية مع الخيل العربية الأصيلة.

يذكر أن الخشاب والفنان أحمد سعد انفصلا مؤخرا ما أثار التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سنتين من الزواج.

المصدر: "فيسبوك"