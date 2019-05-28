 
مباشر

أب ينقذ طفله من براثن أسد الجبال المفترس!

متفرقات

أب ينقذ طفله من براثن أسد الجبال المفترس!
Arco Images GmbH-© Spillner, G.
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwsx

هاجم أسد الجبال العدواني طفلا في محمية طبيعية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا وكاد يفترسه لولا تدخل والده في اللحظة المناسبة.

إقرأ المزيد
غزال
غزال "يخرج" حيا من فكي تمساح جائع! (فيديو)

وذكر موقع "10News" الإخباري المحلي، أن الحادث وقع يوم الاثنين 27 مايو الجاري. عندما فوجئ الأب بانقضاض مفاجئ لأسد الجبال على طفله وكاد أن يقطعه إربا.

ولم يكن بمقدور الأب سوى إلقاء الحجارة على المفترس الذي فر هاربا وأنقذ طفله من موت شبه محقق.

ونقل الطفل إلى المستشفى مصابا بجراح متعددة في رأسه، ولم يتم التأكد من وضعه الصحي بعد، إلا أنه كان واعيا طوال الطريق.

وأشارت كاثرين ويدوك، إحدى ساكنات المنطقة، إلى أن المناطق المجاورة امتلأت في الآونة الأخيرة بالغزلان البرية، وأنه "ليس من المستغرب أن تأتي أسود الجبال إلى هنا، فالغزلان من أشهى الفرائس بالنسبة لها".

المصدر:لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

3 أعمال لكتاب عرب قريبا على نيتفليكس!! هل ستسحب الشبكة البساط من الإنتاج المحلي؟