غزال "يخرج" حيا من فكي تمساح جائع! (فيديو)

انتشر على موقع حديقة كروغر الوطنية، بجنوب إفريقيا، على يوتيوب، فيديو لحادثة غريبة نجا فيها غزال من فكي تمساح بأعجوبة.

ويظهر الفيديو اقتراب التمساح المفترس بحذر شديد من الغزال الذي يستريح مستلقيا على الشاطئ، ويمسك أطرافه الخلفية. وتحاول بقية الغزلان الموجودة في مكان الحادث مساعدة الغزال بتشتيت انتباه التمساح.

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ويحاول الغزال الإفلات من فكي التمساح عدة مرات، حتى حالفه الحظ ونجح في النهاية، وركض مبتعدا عنه، لكنه يعرج قليلا.

وقد صور الحادث أحد الزوار ويدعى مايك جونسون البالغ من العمر 73 عاما وقال في تعليقه على ما شاهده: "التمساح حاول سحب الحيوان إلى الماء لكنه فشل.. إنه الصراع من أجل البقاء".

المصدر: ديلي ستار