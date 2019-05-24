 
مباشر

غزال "يخرج" حيا من فكي تمساح جائع! (فيديو)

متفرقات

غزال
imageBROKER.com-© Ivan Kuzmin
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lvx3

انتشر على موقع حديقة كروغر الوطنية، بجنوب إفريقيا، على يوتيوب، فيديو لحادثة غريبة نجا فيها غزال من فكي تمساح بأعجوبة.

ويظهر الفيديو اقتراب التمساح المفترس بحذر شديد من الغزال الذي يستريح مستلقيا على الشاطئ، ويمسك أطرافه الخلفية. وتحاول بقية الغزلان الموجودة في مكان الحادث مساعدة الغزال بتشتيت انتباه التمساح.

إقرأ المزيد
تمساح يشلّ حركة قاعدة جوية أمريكية! (صورة)
تمساح يشلّ حركة قاعدة جوية أمريكية! (صورة)

ويحاول الغزال الإفلات من فكي التمساح عدة مرات، حتى حالفه الحظ ونجح في النهاية، وركض مبتعدا عنه، لكنه يعرج قليلا.

وقد صور الحادث أحد الزوار ويدعى مايك جونسون البالغ من العمر 73 عاما وقال في تعليقه على ما شاهده: "التمساح حاول سحب الحيوان إلى الماء لكنه فشل.. إنه الصراع من أجل البقاء".

المصدر: ديلي ستار

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا