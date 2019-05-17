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تمساح يشلّ حركة قاعدة جوية أمريكية! (صورة)

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تمساح يشلّ حركة قاعدة جوية أمريكية! (صورة)
facebook.com-MacDill Air Force Base
صورة أرشيفية
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نشر أحد موظفي قاعدة ماكديل الجوية العسكرية الأمريكية صورة لتمساح يزحف على أحد مدرجات مطار القاعدة.

وكتب موظف القاعدة الجوية العسكرية تحت صور التمساح التي نشرها في "فيسبوك" مازحا: "سيداتي وسادتي، فريق ماكديل التمساح يستعد للإقلاع".

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 يذكر أن التمساح الشارد شكل إرباكا لحركة إقلاع الطائرات على مدرج المطار العسكري بعد أن اكتشفه العاملون يتجول على المدرج.

وتم حل المشكلة، وفقا للملازم الأول براندون هانر، ونقل التمساح بشاحنة عسكرية إلى أقرب مورد طبيبعي للمياه في المنطقة.

كما أكد موظف آخر في القاعدة الجوية، عمل 5 سنوات فيها، أن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها مثل هذه الحادثة.

المصدر: لينتا. رو

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