الأمواج تقذف كمية كبيرة من المخدرات على شاطئ في رومانيا

قذفت الأمواج على سواحل رومانيا عبوات تحتوي على 130 كيلوغراما من مادة الكوكايين، بحسب "بي بي سي".

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ويفترض أن هذه المخدرات هي جزء من شحنة كوكايين كان قد عثر عليها في سفينة مهجورة قبل أكثر من أسبوعين.

وفور العثور على هذه الكمية من المخدرات، توجه إلى المكان 300 ضابط شرطة و14 سفينة من خفر السواحل. كما تشارك مروحيتان وغواصون في عمليات البحث في شريط ساحلي طوله 90 كلم.

وحذر ممثل الشرطة، غيورغيان دراغان، السكان المحليين من فتح العبوات التي عثر عليها، لأن "المخدرات التي تحويها عالية التركيز وخطرة على الصحة".

المصدر: لينتا. رو