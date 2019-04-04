تمكنت القوات المصرية، من ضبط عناصر إجرامية أثناء محاولتهم تهريب أكثر من طني هيروين و99 كيلو غراما من مخدر الآيس، إلى داخل البلاد بقيمة ملياري جنيه.

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وتمكنت القوات البحرية المصرية من ضبط الشحنة الكبيرة، على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، في واحدة من أكبر النجاحات الأمنية ضد مهربي المخدرات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات، والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، محاولة إحدى العصابات الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية (ترفع علم إحدى الدول الأجنبية) لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها البلاد، حيث أمكن رصد وتحديد عناصر العصابة والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وهم: ( مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا "مخدرات، سلاح"، 7 من جنسية دولة أجنبية).

وبالتفصيل تم ضبط (1900) لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنها( طنان و147 كيلو غراما)، و(99) لفافة من مخدر الآيس الخام وزنها (99 كيلو غراما)، ومبالغ مالية قدرها (305 آلاف ريال إيراني، 3375 روبية باكستانية، 171 دولارا أمريكيا).

والقيمة المالية للمضبوطات (2.050.000.000) ملياران وخمسون مليون جنيه.

المصدر: RT