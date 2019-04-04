صنف موقع شركة السياحة "TripAdvisor" أفضل شركات الطيران في العالم استنادا إلى استطلاع عام لرأي المسافرين.

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وتصدرت شركة طيران سنغافورة "Singapore Airlines" قائمة أفضل شركات الطيران في العالم. وجاءت في المرتبة الثانية شركة طيران قطر "Qatar Airways"، تبعتها شركات: طيران "EVA Air" وطيران الإمارات "Emirates" والخطوط الجوية اليابانية "Japan Airlines".

كما تميزت شركة طيران الإمارات بأفضل صالونات الدرجة الأولى، فيما تتمتع "Qatar Airways" بأفضل صالون لرجال الأعمال في طائراتها، تشاركها في هذه الميزة "Singapore Airlines".

أما شركة الخطوط الجوية النيوزيلندية "Air New Zealand" فقد احتلت المرتبة الأولى في فئة الدرجة الاقتصادية. وتربعت شركة "Virgin Atlantic" على عرش أفضل شركة طيران أوروبية.

المصدر: لينتا. رو