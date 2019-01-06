أخطر شركات الطيران في العالم لعام 2019

كشف موقع "إيرلاينز ريتينغ" المتخصص في قطاع الطيران عن قائمة بأخطر شركات الطيران خلال العام الجاري بناء على معايير عدة.

وأوضح موقع "الإمارات اليوم" أن المعايير تتمثل في الحصول على الاعتماد من قبل المنظمات الدولية وعمليات التدقيق إلى جانب عدد الحوادث، ومدى اتباعها لمعايير وأنظمة السلامة في قطاع النقل الجوي، فضلاً عن عمر الأسطول.

وذكر "إيرلاينز ريتينغ" أن الشركات الأقل أمانا حصلت على نجمة واحدة أو نجمتين فقط من أصل سبع نجوم تم وفقها تصنيف المئات من الناقلات الجوية، ويعتمد التصنيف بالنسبة للشركات الخطرة على المؤشرات الأقل نوعية في معايير صناعة الطيران، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

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وجاءت شركة Ariana في قائمة شركات الطيران الأقل أمانا للعام الجاري، وهي أكبر شركة طيران في أفغانستان، وتسير رحلات داخلية ودولية، ودخلت الناقلة الجوية القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي قبل أعوام عدة، فيما حلت شركة الطيران Blue wing Airlines الإقليمية التي تربط بين سورينام وغويانا والبرازيل ومنطقة بحر الكاريبي، في المركز الثاني ضمن القائمة.

وشملت قائمة الناقلات الجوية الأقل أمانا شركة Kam Air التي تتخذ من العاصمة الأفغانية مقرا لها وانطلقت أولى رحلاتها عام 2003، وهي أول شركة طيران مملوكة للقطاع الخاص في أفغانستان، إلى جانب شركة "تريجانا" التي تتخذ من مطار سوكارنو هاتا الدولي في إندونيسيا منطلقا لرحلاتها الجوية، ومن ضمن الشركات التي حصلت أيضا على تصنيف نجمتين كل من شركة Nok Air التايلاندية وTara Air النيبالية.

ووفقا لشبكة سلامة الطيران فقد شهد قطاع النقل الجوي ما مجموعه 15 حادثا مميتا للطائرات خلال العام الماضي أسفر عن 556 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عام 2018 كان واحدا من أكثر الأعوام أمانا على الإطلاق بالنسبة للطيران التجاري رغم بعض الحوادث.

المصدر: الإمارات اليوم