نمر يفترس طفلة أمام والدتها وجدتها!

قتل نمر طفلة هندية تبلغ من العمر 5 سنوات أمام أعين أمها وجدتها وفلاحي القرية الذين تواجدوا وقت المأساة.

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وذكرت صحيفة "The Times of India"، أن الطفلة ووالدتها كانتا في زيارة لبيت العائلة في قرية ساكوري، الواقعة على بعد 75 كيلومترا من مدينة بوني التابعة لولاية ماهاراشترا الهندية.

ووقع الحادث عندما ذهبت الأم وطفلتها مع الجدة إلى حقل الذرة لجمع علف للحيوانات. وانقض النمر المفترس، المختبئ بين النباتات، على الطفلة وأمسكها من رقبتها وجرها بعيدا.

وهرع الفلاحون لإنقاذ الطفلة برمي المفترس بالحجارة. ونقلت الطفلة إلى المستشفى حيث أكد الأطباء خبر وفاتها، متأثرة بجراحها العميقة التي خلفها الوحش البري.

ووعدت السلطات المحلية بدفع تعويض لوالدي الطفلة قدره 1.5 مليون روبية (21 ألف دولار).

وتم القبض، في صباح اليوم التالي، على النمر المفترس بعد أن نصب له عمال الغابات فخا بالقرب من القرية.

المصدر: لينتا. رو