يتبع العالم في غرة أبريل من كل عام، تقليدا شائعا يعرف باسم "كذبة أبريل"، يقوم فيه الجميع بابتكار أكاذيب وحيل لخداع من حولهم، في إطار المزح والمرح.

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وعلى الرغم من أن الجميع يحتفل بهذا التقليد في كافة أنحاء العالم، إلا أن الغالبية لا تعرف متى بدأ الاحتفال بيوم كذبة أبريل.

- ما هو يوم كذبة أبريل؟

يُعرف يوم كذبة أبريل حاليا بأنه اليوم الأول لدخول شهر أبريل من كل عام، وجرت العادة أن يقوم الناس في ذلك اليوم ببعض الحيل أو النكات الكاذبة على الآخرين بدافع المزاح.

وتنص التقاليد في بعض الدول على أن تستمر الكذبة حتى منتصف النهار فقط، بعدها يتم الاعتراف بها.

- متى بدأ يوم كذبة أبريل؟

على الرغم من الاحتفال بيوم كذبة أبريل لعدة قرون، إلا أن أصله الدقيق ما يزال لغزا، حيث أنه لا يوجد اتفاق بين الجميع حول تلك الأصول، وفقا لأندريا ليفسي، المؤرخة من جامعة بريستول.

وقالت ليفسي: "لقد جادل البعض بأن هذا اليوم يعود إلى قصة رواها الشاعر الإنجليزي، جيفري تشوسر، في القرن الرابع عشر، حيث قام الثعلب بمزحة مع الديك"، ورغم أن الشاعر لا يشير إلى يوم 1 أبريل، إلا أنه أشار لمدة 32 يوما من بداية مارس، وهو ما يعني 1 أبريل.

وأشارت ليفسي إلى أن البعض يعيد تاريخ هذا الاحتفال إلى العصور الرومانية، عندما كان الناس يحتفلون في الأول من أبريل بما يُسمى يوم التجديد، حيث تنقلب الأمور رأسا على عقب، وذلك بسيطرة العبيد على أسيادهم أو سيطرة الأطفال على آبائهم.

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- كيف يتم الاحتفال بيوم كذبة أبريل في جميع أنحاء العالم؟

تختلف دول العالم في التقاليد المتبعة في الاحتفال بهذا اليوم وفي التسميات أيضا، ففي البرازيل، يسمى يوم كذبة أبريل "Dia Da Mentira" أو "يوم الأكاذيب"، أما في بلجيكا وإيطاليا وفرنسا، فيُطلق على هذا اليوم اسم "Poisson d’Avril" ما معناه "يوم الأسماك في أبريل" باللغة الفرنسية، أو "pesce d'aprile" باللغة الإيطالية، حيث يضع الأطفال أسماكا ورقية على ظهور بعضهم البعض.

وفي بولندا، يحمل يوم كذبة أبريل اسم "Prima Aprilis, uważaj, bo się pomylisz" ومعناها: "يمكن كذبة أبريل، كن حذرا، يمكنك أن تكون مخطئا!".

وفي اسكتلندا، يعرف هذا اليوم باسم "Hunt the Gowk Day" (يوم اصطياد الأغبياء)، ويتم الاحتفال به في أول يومين من شهر أبريل. حيث يقضي الناس اليوم الأول في المزاح والخداع، بينما يضعون في اليوم الثاني ذيولا على ظهورهم.

ولدى بعض الدول تقاليد مماثلة تحدث في أوقات أخرى من السنة، حيث يحتفل الناس في إسبانيا، على سبيل المثال، في 28 ديسمبر بيوم الأبرياء المقدس، وهو اليوم الذي يُسمح فيه للجميع، بما في ذلك وسائل الإعلام بالكذب.

المصدر: إنديبندنت