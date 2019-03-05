تعرف على أكثر نظريات المؤامرة انتشارا على محركات البحث

تتصدر نظريات المؤامرة عناوين الصحف بشكل منتظم، حيث تتحدث غالبيتها عن مشاهدات الأجسام الغريبة وعن الأرض المسطحة وغيرها.

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وكشفت شركة البرمجيات الأمريكية "SEMrush" عن نظريات المؤامرة العشر الأكثر بحثا في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وفي حين أن بعض تلك النظريات يتم البحث عنها بانتظام منذ راجت نظريات المؤامرة حول العالم، إلا أن بعض المواضيع الواردة في القائمة شكلت مفاجأة إلى حد ما.

وقالت شركة "SEMrush" إن "المتنورون" أو ما يعرف بـ"The Illuminati"، جاءت في المرتبة الأولى، باعتبارها أكثر المؤامرات التي تم البحث عنها في البلدين.

و"المتنورون" هي تسمية تشير إلى جمعية سرية تأسست في ما يعرف بعصر التنوير، وأصبحت كلمة تستخدم للإشارة إلى التآمر، فضلا عن أنها تشير إلى عدة مجموعات، سواء التاريخية منها أو الحديثة، وسواء كانت حقيقية أو وهمية.

وفيما يلي ترتيب نظريات المؤامرة العشر الأكثر بحثا:

1. المتنورون

2. الأرض المسطحة

3. نظرية مؤامرة الكيمتريل: وهي عبارة عن سحاب أبيض ينتشر في السماء، يشبه الخطوط المتكثفة التي تطلقها الطائرات ولكنه يتركب من مواد كيميائية ولا يحتوي على بخار الماء.

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4. فضيحة البيتزا "بيتزا غيت": انتشرت بشكل واسع عام 2016، تتلخص قصتها في أن مطعم "كوميت بينغ بونغ" هو عبارة عن واجهة لعصابة جنسية ضد الأطفال، تديرها عصابة من الديمقراطيين بمن في ذلك المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون.

5. الهبوط على القمر ليس إلا زيفا

6. النظام العالمي الجديد: هي نظرية تؤكد وجود خطة تهدف إلى فرض حكومة واحدة تسيطر عليها البلوتوقراطية أو حكم الأثرياء.

7. مغني الهيب هوب الأمريكي توباك على قيد الحياة

8. هل ميشيل أوباما رجل؟

9. أفريل لافين ميتة

10. مايكل جاكسون على قيد الحياة

المصدر: ميرور