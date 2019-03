معركة شرسة بين أسود ولبؤات (فيديو)

هاجم أسد عدواني مجموعة لبؤات وأشبال أسود أخرى، وتصدت له اللبؤات بحزم وتمكنت من حماية أشبالها.

وتم تصوير مقطع الفيديو في محمية كروغر الوطنية بجنوب إفريقيا. وتظهر المشاهد كيف يتصارع أسدان وثلاث لبؤات مع أسد عدواني، حاول فرض سيطرته على هذا القطيع الصغير. وخاضت اللبؤات معركة شرسة مع الأسد المعتدي على أشبالها.

وهدأت المعركة في لحظة ما، بيد أن المعتدي لم يستسلم وعاود الهجوم على إحدى اللبوات، ولكن، كان له بالمرصاد أسد يرافقها.

ووفقا للخبراء، فإن مثل هذه المعارك تحصل دائما، فالأسد عند بلوغه 2-3 سنوات، يترك القطيع ويبحث عن قطيع جديد، ومن أجل ذلك، عليه طرد جميع الذكور منه وقتل الأشبال الذكور، لكي تلد الإناث أشبالا من نسله.

المصدر: لينتا. رو