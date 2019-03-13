قطعت يدها لتحصل على أموال التأمين!

أقدمت فتاة سلوفينية على عمل جنوني وتعمدت قطع يدها أملا في الحصول على مبلغ مالي كبير من شركات التأمين.

وأشارت شرطة العاصمة السلوفينية، ليوبليانا، حيث وقعت الحادثة، إلى أن الفتاة البالغة من العمر 21 عاما أقدمت على هذه الخطوة الجنونية بالتعاون مع أفراد من عائلتها، وقاموا بقطع يد الفتاة بمنشار كهربائي ثم سارعوا بإسعافها إلى المشفى مدعين أن الحادث وقع صدفة أثناء محاولة الفتاة قطع أحد أغصان الشجر في حديقة المنزل.

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وأوضحت الشرطة أن أفراد أسرة الفتاة تعمدوا ترك الجزء المقطوع من يدها في المنزل لضمان أن تحصل الفتاة على إعاقة دائمة.

لكن وبعد وصول المصابة إلى المشفى، سارع عناصر الإسعاف بالتوجه إلى منزلها وجلبوا اليد، واستطاع الجراحون إعادتها إلى مكانها بعمل جراحي ناجح.

وتشير التحقيقات إلى أن الفتاة وأسرتها افتعلوا الحادثة بعد أن كانوا قد وقعوا عدة عقود مع شركات التأمين، آملين أن يحصلوا من تلك الشركات على مبلغ 400 ألف يورو تقريبا.

وما تزال التحقيقات مستمرة حول ملابسات القضية، في الوقت الذي يشير فيه خبراء القانون إلى أن المتورطين بهذه الفعلة البشعة قد يتعرضون للسجن لمدة 8 سنوات.

المصدر: لينتا. رو