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ربطة عنق رامي مالك تلفت أنظار الحضور وتثير ضجة على تويتر!

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ربطة عنق رامي مالك تلفت أنظار الحضور وتثير ضجة على تويتر!
AFP Getty Images
رامي مالك
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حصد الممثل، رامي مالك، جائزة أفضل ممثل عن دوره الإبداعي في فيلم "الملحمة البوهيمية"، في حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الاثنين 25 فبراير الجاري.

ولفتت ربطة عنق النجم الأمريكي/المصري أنظار الجميع في الحفل، حيث حاولت ليدي غاغا والعديد من الزملاء الحاضرين، تقويمها أثناء الحفل العالمي السنوي.

Gettyimages.ru

ونجح نجم الشاشة، البالغ من العمر 37 عاما، في تخطي انتقادات خبراء الأزياء والموضة، حيث أنقذته غاغا بتقويمها ربطة عنقه قبل اعتلائه المسرح لتسلم جائزة الأوسكار.

Reuters

وانتقل المتابعون إلى موقع تويتر للتعبير عن إعجابهم بتصرف نجمة فيلم "A Star Is Born"، التي نالت جائزة الأوسكار عن أفضل أغنية أصلية بعنوان "Shallow".

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ورغم محاولات مجموعة من الحاضرين القيام بتصحيح ربطة عنق مالك، إلا أن المشاهدين لاحظوا اعوجاجها عندما حصل على الجائزة.

وبعد نيله جائزة الأوسكار، سقط رامي مالك من خشبة مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس، حيث أحاطه عدد من الناس أثناء وقوع الحادث، وسارع المسعفون إلى مساعدة مالك، الذي بدا مذهولا قبل نقله إلى منطقة خاصة في الكواليس.

وذكرت تقارير صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أن النجم العالمي لم يتعرض لأي إصابات خطيرة في الحادث.

وفي وقت لاحق، ظهر رامي في غرفة الصحافة للحديث عن الفوز، ولم تبد عليه أي علامة واضحة على الإصابة.

المصدر: ديلي ميل

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