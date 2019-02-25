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رامي مالك "ينهار" على خشبة المسرح بعد تسلمه الأوسكار (صور)

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رامي مالك
Gettyimages.ru
رامي مالك يسقط على خشبة المسرح
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سقط رامي مالك على خشبة المسرح بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في حفل الأوسكار، الذي أقيم يوم الأحد 24 فبراير، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

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وتم تكريم مالك عن دوره الذي جسد فيه دور نجم فرقة "Queen"، الأسطورة فريدي ميركوري، في فيلم "Bohemian Rhapsody".

وكان الممثل البالغ من العمر 37 عاما محاطا بالناس وقت وقوع الحادثة، حيث تظهر الصور أفراد الطاقم الطبي والزملاء يسارعون لمساعدته.

وبدا مالك مذهولا في أعقاب الحادثة التي وقعت بعد دقائق قليلة من تسلمه الأوسكار، وأسعفه الأطباء حيث كان جالسا على أحد الكراسي في الصف الأول من المسرح. وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن مالك لم يعان من أي إصابات خطيرة في الحادثة.

ولم يبد الممثل أي علامات على الإصابة أثناء احتفاله بفوزه بالجائزة، وكان بحالة جيدة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بعد انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار.

المصدر: ديلي ميل

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