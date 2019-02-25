رامي مالك "ينهار" على خشبة المسرح بعد تسلمه الأوسكار (صور)

سقط رامي مالك على خشبة المسرح بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في حفل الأوسكار، الذي أقيم يوم الأحد 24 فبراير، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

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وتم تكريم مالك عن دوره الذي جسد فيه دور نجم فرقة "Queen"، الأسطورة فريدي ميركوري، في فيلم "Bohemian Rhapsody".

وكان الممثل البالغ من العمر 37 عاما محاطا بالناس وقت وقوع الحادثة، حيث تظهر الصور أفراد الطاقم الطبي والزملاء يسارعون لمساعدته.

وبدا مالك مذهولا في أعقاب الحادثة التي وقعت بعد دقائق قليلة من تسلمه الأوسكار، وأسعفه الأطباء حيث كان جالسا على أحد الكراسي في الصف الأول من المسرح. وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن مالك لم يعان من أي إصابات خطيرة في الحادثة.

Why is no one talking about Rami Malek falling off the stage after his acceptance speech and paramedics being called?? #Oscarspic.twitter.com/5ok6Y6O9jV — kayla (@justafan_321) February 25, 2019

ولم يبد الممثل أي علامات على الإصابة أثناء احتفاله بفوزه بالجائزة، وكان بحالة جيدة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بعد انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار.

Rami Malek was treated by paramedics after falling off the stage at the end of the #Oscars. https://t.co/ncETeP592Ipic.twitter.com/fm7v7NGCWA — E! News (@enews) February 25, 2019

rami malek



the first non-white actor



to win an oscar



and first ever



to fall off the oscars stage



i stan pic.twitter.com/xtkLgh04zN — ‏ً (@gracefulmercury) February 25, 2019

المصدر: ديلي ميل