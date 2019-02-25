"أنا ابن مهاجرين مصريين".. رامي مالك يفوز بأوسكار أفضل ممثل!

حصل رامي مالك، الممثل الأمريكي من أصول مصرية، على جائزة أوسكار أفضل ممثل، في الدورة الـ 91 لأعرق جائزة سينمائية في العالم.

وتحدث مالك في كلمته التي ألقاها بعد استلامة للجائزة عن فخره بالجائزة وبأصله المصري. وقال مالك: "أنا ابن مهاجرين مصريين، جزء من سيرتي يسطر الآن، وأنا اشعر بامتنان لجميع الحضور هنا، ولكل من آمن بي في تلك اللحظة التي سأعتز بها طوال حياتي".

وأضاف مالك أنه فخور "بانضمامه" لفرقة كوين العالمية، ولعبه لدور النجم العالمي فريدي ميركوري الذي كان يعتز أيضا بأصوله القومية وبهويته الجنسية.

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وفاز مالك بجائزة الأوسكار لعام 2019 عن فئة أفضل ممثل دور رئيس، عن دور نجم الروك فريدي ميركوري في فيلم "Bohemian Rhapsody"، ليفوز بالجائزة من أول ترشيح له.

ونافس رامي مالك على هذه الجائزة كلا من الممثلين، كريستيان بيل من فيلم "Vice"، وويليم دافو عن دوره في فيلم "At Eternity's Gate"، وبريدلي كوبر عن دوره في فيلم "A Star Is Born"، وفيغو مارتينسين عن دوره في فيلم "Green Book".

المصدر: وكالات