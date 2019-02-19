ملاكم شهير يعرض 10 آلاف $ لمنازلة غوريلا!

ادعى بطل الملاكمة السابق، مايك تايسون، أنه أراد ذات مرة قتال ذكر غوريلا بالغ داخل قفصه، حيث عرض الملاكم مبلغ 10 آلاف دولار على أحد حراس حديقة الحيوان، مقابل السماح له بذلك.

وبينما كان تايسون يزور حديقة للحيوانات في مدينة نيويورك، عام 1986، رفقة زوجته السابقة، روبين غيفنز، طلب الملاكم قتال الغوريلا وجها لوجه، إلا أن حارس الحديقة رفض عرضه.

ورغب تايسون بقتال الغوريلا حينها، لأن الأخير كان يمارس سلوكا متنمرا ضد قردة الغوريلا الأخرى داخل القفص، حيث عبر الملاكم عن رغبته الجامحة "بتحطيم أنف الغوريلا".

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ويشتهر بطل الملاكمة بولعه بالحياة البرية، إذ يمتلك عددا من الحيوانات غير المألوفة، من ضمنها ثلاثة نمور بنغالية ملكية، سعرها يفوق 186 ألف دولار أمريكي، ذلك قبل أن تؤخذ منه وتوضع في "محمية طبيعية مجهولة".

ويعد الملاكم الأمريكي أحد أشهر أبطال الرياضة القتالية في التاريخ، وحاز أول لقب دولي في عام 1986، عندما تغلب على الملاكم الجمايكي الكندي، تريفر بيربيك، في بطولة "مجلس الملاكمة العالمي" (WBC).

المصدر: ديلي ميل