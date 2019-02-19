الصين تلزم متسلقي إيفرست بأمر غير مألوف

طالبت السلطات الصينية متسلقي قمة إيفرست بتنظيف وحمل "فضلات أجسامهم"، وعدم تركها في منطقة الجبل الشاهق أثناء قيامهم بمغامرة التسلق.

ولطالما نبهت الصين متسلقي القمة الأعلى في العالم، إلى ضرورة تنظيف مخلفاتهم من الطعام وغيره، إلا أنها المرة الأولى التي تشمل فيها المطالبات فضلات أجسامهم، أيضا.

وصدر القانون عن "الرابطة الصينية لتسلق الجبال" (CMA)، في حين لم تحدد بعد آلية تطبيقه الفعلي على أرض الواقع.

ويواجه عمال التنظيف في تلك المنطقة صعوبات في نقل قرابة 13 طنا من المخلفات البشرية، من مخيم التسلق الرئيس إلى مكبات النفايات أسفل الجبل، في كل موسم جديد.

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وتطلق السلطات الصينية "دوريات الفضلات"، في محاولة جادة لمنع المتسلقين من ترك فضلات أجسامهم في الطبيعة، كما منعت مؤخرا السياح من استخدام المخيم الرئيس للتسلق، الواقع في منطقة "تيبيت"، حتى إشعار آخر، لمكافحة "التلوث الشديد" هناك.

وعلاوة على ما سبق، شرعت الصين مؤخرا بمنح متسلقين ومغامرين تصريحا رسميا يجب الحصول عليه لصعود القمة الشاهقة، مع العلم أن بكين تصدر 300 تصريح تسلق في كل موسم جديد.

المصدر: RT