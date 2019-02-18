"ثعبان النينجا" يحشر 6 أفاع سامة في فمه! (فيديو)

نشر الناشط البرازيلي، أرتيفال دورتي، مقطع فيديو على يوتيوب، يصور فيه مغامرة خطيرة لجذب الانتباه للمشاكل البيئية الخطيرة التي تتعرض لها غابات الأمازون.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الناشط البرازيلي في حماية البيئة، دورتي، المشهور بلقب "ثعبان النينجا"، عرض فيديو جديدا يمسك فيه بفمه 6 أفاع دفعة واحدة.

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كما يوضح الفيديو التحضيرات والطريقة التي يتعامل بها دورتي مع الزواحف السامة، في لعبة خطرة، ومن ثم وضعها في فمه وعلى رأسه.

ويتابع "ثعبان النينجا" عرضه، بعد أن أمسك الأفاعي داخل فمه، وتسلق منصة صغيرة تعلوها مسامير حادة بقدميه العاريتين.

ويأمل الناشط البرازيلي المشهور في أن يساهم هذا الفيديو بلفت الأنظار إلى المشاكل البيئية المتفاقمة في منطقة غابات الأمازون، التي يعيش فيها نحو 10% من جميع الكائنات الحية المعروفة في العالم.

يذكر أن غابات الأمازون تتعرض لعملية "إبادة"، حيث تقطع فيها 200 شجرة كل دقيقة. وإذا استمر قطع الأشجار بنفس الوتيرة، فستغدو غابات الأمازون قاحلة في عام 2030.

المصدر: ديلي ميل