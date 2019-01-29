شاب "يعض" 4 أفاع سامة ويعرض حياته للخطر لهدف سام! (فيديو)

نشر ناشط برازيلي في حماية البيئة فيديو على يوتيوب، صوره لنفسه وهو يقوم بمخاطرة مصيرية أمام الكاميرا، للفت انتباه الرأي العام لمشاكل قص أشجار غابات الأمازون.

ويظهر الفيديو الناشط، أرتيفال دوارتي، وهو يحشو رؤوس 4 أفاع جرسية قاتلة في فمه، مخاطرا بفقدان بصره أو إصابته بالشلل إذا دخل سم هذه الأفاعي مجرى الدم لديه.

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وكان دوارتي قد قام بمخاطرة من قبل استخدم فيها نوعا من الخفافيش مصاصة الدماء، وأدخل اثنين منها في فمه أيضا.

ويستخدم الناشط في حماية البيئة والطبيعة هذه المخاطرات بحياته شخصيا، بقصد لفت أنظار المجتمع إلى المخاطر البيئية التي تخلفها مسألة قص أشجار غابات الأمازون المطيرة، لمنافع مادية فقط بقصد تجهيز هذه المساحات للاستيطان والزراعة، وأثرها الكارثي على المنطقة.

المصدر: لايف. رو