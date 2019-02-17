هاو يصور حيوانا نادرا جدا!

تمكن أحد سكان إنجلترا من التقاط صور لأندر السناجب وهو "سنجاب ألبينو" فائق البياض، الذي لم يصوره إلا القلائل من محترفي تصوير الحياة الطبيعية للحيوانات.

وذكرت صحيفة "ذي إنديبندت"، أن المصور الفوتوغرافي الهاوي، ستيفن بلانت، من مدينة لاوت، صور "سنجاب ألبينو" في إحدى القنوات المائية لمقاطعة لنكولنشاير الإنجليزية.

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وقال بلانت البالغ من العمر 60 عاما: "عندما رأيته على الشجرة، لم أصدق عيني. كان يتنقل ببطء واعتقدت أنه جرذ. لكنني رأيت بعد ذلك ذيله الكثيف ودهشت".

ويعيش في بريطانيا، وفقا للإحصائيات، نحو 50 سنجاب ألبينو. ويرجع اللون ناصع البياض لهذه الحيوانات النادرة لنقص حاد في الميلانين، الذي يعطي اللون للبشرة والشعر والعيون.

المصدر: ذي إنديبندت