لأول مرة.. تصوير حيوان نادر لم يظهر منذ 100 عام! (فيديو)

تمكن مصور مناظر طبيعية من تصوير واحد من أندر الحيوانات في إفريقيا، لم يره أحد منذ 100 عام.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن المصور ويل بيرّاد-لوكاس، تمكن من التقاط صور وفيديو لأندر أنواع الفهود في إفريقيا، الفهد الأسود، في مقاطعة لايكيا الكينية.

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وأكد بيرّاد-لوكاس أنه أراد رؤية هذا الوحش منذ طفولته. وبعد عدة تقارير متخصصة أفادت بأن الفهد الأسود رصد على أراضي كينيا، اتفق المصور الطبيعي المحترف مع علماء حديقة حيوان سان دييغو على التعاون، وانطلق معهم في رحلة استكشافية لتلك المنطقة.

ووضع بيرّاد-لوكاس بداية الأمر "فخاخ تصوير" من مجموعة كاميرات وعدة فلاشات في المكان المحتمل لظهور النمر الأسود. وترك المعدات لعدة أيام في الطبيعة.

ونظر المصور إلى ما التقطته عدسات الكاميرات بعد عودته إلى المكان، ولم يصدق عينيه، وقال: "لقد استغرق الأمر عدة أيام قبل أن أدرك أنني حققت حلمي".

ويعد الفهد الأسود أكبر مثال على طفرة جينية نادرة تقابل طفرة البرص. وقبل الإنجاز الأخير، التقطت آخر صورة لفهد أسود عام 1909.

المصدر: ديلي ميل