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أول بطاقة حمراء في مونديال روسيا من نصيب كولومبيا

خسارة المنتخب التونسي أمام إنكلترا

الرياضة

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خسر المنتخب التونسي أمام انكلترا بهدف مقابل هدفين وذلك في المباراة التي لعبت في مدينة فولغوغراد ضمن منافسات المجموعة السابعة من مونديال روسيا.

وكان المنتخب الإنجليزي البادئَ بالتسجيل عبر مهاجمه هاري كين في الدقيقة الحادية عشرة .. قبل أن يعدل فرجاني ساسي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والثلاثين.. وفي الوقت البديل من الضائع أضاف هاري كين هدف الفوز للاسود الثلاثة. 

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